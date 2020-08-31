مواعيد مباريات اليوم الاثنين 31 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، 29 أغسطس 2020، على النحو التالي: مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم حرس الحدود ضد مصر المقاصة 5:00 على قناة أون تايم سبورت الإسماعيلى ضد الاتحاد السكندرى 8:00 على قناة أون تايم سبورت

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