بعد فوز الجونة على المقاولون.. جدو ينشر صورة له مع حسام غالي

نشر محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة عبر حسابه على انستجرام صورة له مع حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، من مباراة الجونة والمقاولون العرب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة فوزا ثمينا على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري.

وتمكن الجونة من الحصول على ثلاث نقاط ليتواجد في المركز الـ 13 من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بينما تواجد المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.