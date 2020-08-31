نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوكير: الأهلي أصعب فريق واجهته ومانويل جوزيه أذكي مدرب لعبت ضده في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الألماني، ثيو بوكير، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري سابقًا، عن أصعب فريق واجهه في الدوري المصري.
واكد ثيو بوكير في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "جميع الفرق المصرية جيدة ولكن النادي الأهلي هو الأصعب بين الأندية المصرية التي واجهتها في الدوري المصري".
وتابع: "البرتغالي مانويل جوزيه هو أذكى وأصعب مدرب واجهته خلال مبارياتي في الدوري المصري".
ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد على المصري.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بوكير: الأهلي أصعب فريق واجهته ومانويل جوزيه أذكي مدرب لعبت ضده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.