نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يطرد طاقم المحامين بسبب ميسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رفض جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة التنازل عن ليونيل ميسي مجاناً من دون استفادة مالية ويحاول بقوته إرغامه على البقاء في قلعة كامب نو.
واشتعل الصراع بين إدارة فريق برشلونة وليونيل ميسي بسبب رغبة الهداف التاريخي للنادي الكتالوني في الرحيل، وذلك حين قرر النادي معاقبة كل من ساعد النجم الأرجنتيني في إرسال "فاكس" يتضمن طلب المغادرة.
وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن أنّ برشلونة قرر فصل طاقم المحامين لديه بعد علمه أنهم قدموا المساعدة لميسي في كتابة "بورو فاكس" لطلب الرحيل عن النادي مجاناً.
وتبين أن نفس المحامين هم من يوكلهم النادي "الكتالوني" للتمسك بحقه في الحصول على الشرط الجزائي والبالغ 700 مليون يورو، لذلك قرر الاستغناء عنهم لتضارب المصالح.
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