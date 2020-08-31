نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة هروب أليو ديانج من الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رد النادي الأهلي على ما أثير عن هروب لاعبه المالي أليو ديانج ليحسم الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد سفر اللاعب إلى بلاده.
ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على مقطع فيديو للاعب المالي يرد بنفسه على هذه الشائعات، قائلًا: “السلام عليكم يا جماهير الأهلي.. لقد قمت بالسفر إلى بلدي مالي بعد أخذت الإذن من الكابتن سيد عبدالحفيظ لأقوم بتجديد الباسبور الخاص بي، وإن شاء الله سأعود للمشاركة في التدريبات وأكون حاضرًا في مباراة وادي دجلة إن شاء الله".
أشارت بعض التقارير الصحفية إلى اهتمام الكثير من الأندية على رأسها بيراميدز المصري للتعاقد مع أليو ديانج المتألق مع القلعة الحمراء في هذا الموسم.
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