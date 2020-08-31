محمود علاء يحتفل بفوز الزمالك على انبي.. شاهد

احتفل محمود علاء لاعب نادي الزمالك بفوز فريقة على إنبي في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر محمود علاء مجموعة من الصور له من مبارة انبي بعد الفوز بهدف وحيد وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " منور يا عالمي" و " وزير دفاع الزمالك" و " المحترم".

وانتهت مباراة الزمالك وإنبي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذى اقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وحرمت مصيدة التسلل لاعبو الزمالك من احتساب هدف التقدم في الدقيقة 53 على انبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة.

ومرر فرجاني ساسي صانع العاب الزمالك كرة رائعة ليوسف أوباما الذي توغل وانفرد بمحمود جاد حارس مرمى انبي وسجل هدف رائع بعد أن خدع الحارس وتدخل حكم الراية والغي الهدف بداعي تسلل اللاعب يوسف أوباما.

وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 عن طريق محمود حمدي الونش بعد عرضية من بن شرقي من ركلة ركنية بعد دربكة داخل منطقة جزاء انبي سقطت الكرة امام الونش وسددها بقوة لتسكن شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي