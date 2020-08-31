رد رسمي من الأهلي السعودي على أنباء رحيل السومة والعويس

رد عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي، على الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة، بشأن رحيل الثنائي عمر السومة ومحمد العويس. وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "السومة والعويس ابناء النادي المخلصين وليسوا مجال للتفاوض". وتابع: "العويس مستمر في عقدة وبإذن الله يتم تمديده.. والسومة إن شاء الله اموره تترتب ومستمر". وأضاف: "جمهور الكيان لا تنجرفوا خلف الشائعات". ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 47 نقطة، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

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