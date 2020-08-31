رد رسمي من الأهلي السعودي على أنباء رحيل السومة والعويس

وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "السومة والعويس ابناء النادي المخلصين وليسوا مجال للتفاوض".
وتابع: "العويس مستمر في عقدة وبإذن الله يتم تمديده.. والسومة إن شاء الله اموره تترتب ومستمر".
وأضاف: "جمهور الكيان لا تنجرفوا خلف الشائعات".
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 47 نقطة، قبل جولتين من نهاية المسابقة.
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