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أخبار الرياضة.. رمضان صبحي يرفض العودة لهدرسفيلد.. مرتضي يعلن عن حسم الزمالك 5 صفقات

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نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أكد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سينضم لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، في إطار الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

- قال الإعلامى هاني حتحوت، إن رمضان صبحي أبلغ إدارة هدرسفيلد الإنجليزى بعدم عودته إلى إنجلترا من جديد، والانتظار حتى يتمم بيراميدز صفقة التعاقد معه.

- كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف مشاركة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم من مباراة فريقه المقبله .

- أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم ‏النادي خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة في الموسم المقبل.‏

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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