نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
- أكد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سينضم لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، في إطار الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
- كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف مشاركة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم من مباراة فريقه المقبله .
- أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم النادي خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة في الموسم المقبل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. رمضان صبحي يرفض العودة لهدرسفيلد.. مرتضي يعلن عن حسم الزمالك 5 صفقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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