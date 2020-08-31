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الزمالك يوافق على شرط فرجاني ساسي من أجل التجديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوافق على شرط فرجاني ساسي من أجل التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وعد مسؤولو نادي الزمالك، النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الموافقة على احترافه حال تلقيه عرض جيد خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار مسؤولي الزمالك، من اجل موافقة ساسي على تجديد عقده والبقاء مع الفريق، لانه حد الركائز الاساسية في تشكيل القلعة البيضاء.

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ويتحرك الزمالك بقوة لى تجديد عقد فرجاني ساسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لاي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الدولي التونسي في الاحتراف، في حال تلقيه عرضًا مغريًا، وهو ما وافق عليه الزمالك باحترافه وتجديد التعاقد معه.

وكانت هناك العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية، عن مفاوضات بيراميدز والاهلي مع فرجاني ساسي، من اجل التوقيع للانتقال الى احد الناديين بعد انتهاء عقده مع الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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