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سواريز ورونالدو يقودان هجوم يوفنتوس بأمر برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز ورونالدو يقودان هجوم يوفنتوس بأمر برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض نادي برشلونة الإسباني على يوفنتوس الإيطالي إمكانية التعاقد مع لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية للعب بجوار كريستيانو رونالدو.

 

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن المدير الرياضي للبارسا رومان بلانس يتواصل مع اليوفي من أجل بيع عقد سواريز بسعر مخفض وقد يكلف اللاعب خزينة يوفنتوس 10 مليون يورو فقط بجانب مليوني يورو كحوافز واضافات، ويراه اليوفي بديلاً لمهاجم روما إدين دزيكو في اجندته الحالية.

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كان رونالد كومان مدرب برشلونة قد رفض فكرة بقاء سواريز مما أشعل ثورة ليونيل ميسي وجعله يقرر الرحيل عن برشلونة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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