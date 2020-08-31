نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز ورونالدو يقودان هجوم يوفنتوس بأمر برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عرض نادي برشلونة الإسباني على يوفنتوس الإيطالي إمكانية التعاقد مع لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية للعب بجوار كريستيانو رونالدو.
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن المدير الرياضي للبارسا رومان بلانس يتواصل مع اليوفي من أجل بيع عقد سواريز بسعر مخفض وقد يكلف اللاعب خزينة يوفنتوس 10 مليون يورو فقط بجانب مليوني يورو كحوافز واضافات، ويراه اليوفي بديلاً لمهاجم روما إدين دزيكو في اجندته الحالية.
كان رونالد كومان مدرب برشلونة قد رفض فكرة بقاء سواريز مما أشعل ثورة ليونيل ميسي وجعله يقرر الرحيل عن برشلونة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سواريز ورونالدو يقودان هجوم يوفنتوس بأمر برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.