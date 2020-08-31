نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عقد نجم برشلونة مع إنتر ميلان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اقترب أرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني، من الإنتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي من أجل تدعيم خط وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وكان اللاعب التشيلي قد خرج من حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان رفقة الثلاثي لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، صامويل أومتيتي.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن النيراتزوري قد انتهي كافة التفاصيل المتعلقة بصفقة فيدال يبقي فيك التفاوض مع النادي الكتالوني الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة " توتو سبورت " ان فيدال قد اتفق مع إنتر ميلان على عقد مدته عامين، بمرتب سنوي يقدر بـ 6 مليون يورو + مكافأت.
يذكر أن فيدال قد شارك في الكالتشيو مسبقا لمدة أربع سنوات مع يوفنتوس الإيطالي قبل أن يرحل في صيف عام 2015 الى بايرن ميونيخ الألماني مقابل 35 مليون يورو.
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