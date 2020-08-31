الحسم فى سبتمبر.. تطور مفاجئ في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

وشهدت الساعات الماضية تطورات قوية بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز بعد أن رفع مسئولو نادي بيراميدز حالة الطوارىء التفاوضية مع هيدرسفيلد لحسم الصفقة بشكل رسمي والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب .
ورفع بيراميدز عرضه المالى خلال الأيام الماضية بعد تمسك مسئولو هيدرسفيلد بالحصول على مبلغ مالى لن يقل عن 3 ملايين استرلينى ، وعلم دوت الخليج ان رمضان صبحي أبلغ ناديه " هيدرسفيلد " برغبته القوية فى الانتقال إلى بيراميدز رافضا العودة إلى إنجلترا والانتظام فى تدريبات فريقه .
ويحاول رمضان صبحي الضغط بقوة فى الوقت الحالى على مسئولى هيدرسفيلد لتسهيل إجراءات انتقاله إلى بيراميدز فى الميركاتو الصيفي المقبل.
وتلقى رمضان صبحي وعدا من قبل مسئولى بيراميدز بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضمه من هيدرسفيلد قبل انتهاء شهر سبتمبر المقبل والإعلان الرسمي عن ضمه .
ويعد رمضان صبحي واحدا من أهم اللاعبين فى الكرة المصرية خلال الوقت الحالى نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وتواجده بشكل مستمر فى تشكيل منتخب مصر .
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