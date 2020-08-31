لا تنسوه من صالح دعائكم.. مجدي عبد الغني يحيي ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي

أحيا مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة الأسبق، الذكرى الـ 14 لوفاة لاعب النادي الأهلي محمد عبد الوهاب . وغرد مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " الذكرى الـ 14 على رحيل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد الوهاب ..لا تنسوه من صالح دعائكم " . وفارق اللاعب محمد عبد الوهاب الحياة فى 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلى عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.

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