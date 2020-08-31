ميدو لـ مرتضى منصور: عملت حاجات كويسة كتير واحذر من المحيطين بك

أشاد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بالإنجازات التي تحققت في نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور . وغرد " ميدو "،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أذكر المستشار مرتضى منصور بأن اللي دخلك في مشاكل كبيرة في ٢٠٠٥ هما المطبلاتيه اللي كانوا حواليك اللي كانوا بيحاولوا يستفيدوا منك وكانوا بيصدرولك المشاكل مستغلين طبيعة شخصيتك " . وأضاف: "أنت عملت حاجات كويسه كتير ماتخليش الناس اللي بتستفيد من نادي الزمالك بس وتمص دمه تحاول توقعك مره تانيه " . واضاف : " فتح الصدر بيودي في داهية وانت اكتر واحد عارف كده..مفيش حد كبير في البلد دي وانت اكتر واحد عارف كده!! حسني مبارك الله يرحمه ورجالته كلهم اتحبسوا.تاني خلي بالك لازم يكون حواليك على الاقل واحد بيقولك لا ده غلط..نصيحتي ليك انا عارف انه ابنك الصغير بس دائما قبل ما تتحرك اسمع كلام أمير



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