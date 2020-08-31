ماكينة ألقاب.. صحف تونس تحتفي بتتويج الترجي بالدوري للمرة الـ30 في تاريخه

وخرجت صحيفة "الشروق" بعنوان: "أحرز البطولة للمرة 30 .. الترجي «مَاكينة» ألقاب". وأضافت: "مرّة أخرى يفرض الترجي كلمته على الجميع ويرفع لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي وللمرة 30 في تاريخه الحافل بالمَكاسب والألقاب. الغريب أن تتويج الترجي أصبح خبرا عاديا وحدثا «باردا» في نظر جماهيره العَريضة من الشمال إلى الجنوب دون نسيان جاليته الكبيرة في فرنسا وألمانيا وكندا والخليج... وغيرها من المناطق".

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