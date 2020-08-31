نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب 13 لاعبا عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد مشواره مع الفريق بقيادة أول تدريب اليوم الإثنين وسط غياب 13 لاعبًا عن قلعة كامب نو.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن كومان سيبدأ مهام عمله في ظل غياب 13 لاعبًا دوليًا، ومن المنتظر أن يكتمل قوام الفريق بعد أسبوعين، وسينضم حينها 31 لاعبًا، حال عدم رحيل أي لاعب.

Advertisements

وخرج الخماسي لويس سواريز وأومتيتي وراكيتيتش وأرتورو فيدال وجونيور فيربو من حسابات كومان الذي أخطرهم أنه يمكنهم الرحيل في الميركاتو الصيفي.

وعاد لصفوف البارسا، المعارون توديبو، موسى واجي، رافينيا ألكانتارا وكارليس ألينيا، حيث يعد الأخير الأوفر حظًا في إمكانية الاستمرار، رفقة فيليب كوتينيو العائد من بايرن ميونيخ بخلاف التعاقدات الجديدة فرانسيسكو ترينكاو وبيدري جونزاليس وماتوس فرنانديز وميراليم بيانيتش.