نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تتعدد المفاجآت في رحيل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الإسباني في ظل الأوضاع المتأزمة بين اللاعب وإدارة النادي ووصولها إلى الأمور القانونية.
وكشف برنامج الشيرنجيتو التليفزيوني الإسباني عن سر تمسك ميسي بالرحيل في الفترة الحالية نقلاً عن حديث دار بين البرغوث الأرجنتيني نفسه وأحد لاعبي برشلونة السابقين.
وأكد البرنامج أن ميسي تواصل مع زميل سابق له في برشلونة عقب مباراة بايرن ميونيخ والخسارة بنتيجة 8-2 وأخبره برغبته في الرحيل من أجل أن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تعقد الأمور في كامب نو.
ورجحت تقارير إسبانية أن هذا الزميل ربما يكون البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن مكالمة بين ميسي والموهوب البرازيلي عقب نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام.
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