نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تفاصيل جلسة فايلر مع صالح جمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي على الاجتماع بـ صالح جمعة لاعب الفريق الأول عقب مباراة المصري البورسعيدي أمس السبت والتي فاز بها المارد الأحمر 2 / 0 في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.

وتحدث رينيه فايلر مع صالح جمعة خلال الجلسة التي جمعتهما أمس، حول مشاركته مع الفريق في الفترة القادمة، وطلب منه بذل الكثير من الجهد لاستعادة مستواه الفني ولياقته البدنية والظهور بالشكل المطلوب، ووعده بالمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

Advertisements

وشارك صالح جمعة في الدقائق الأخيرة من لقاء الأهلي والمصري أمس السبت ولكنه لم يظهر بالمستوي المنتظر منه نظرًا لابتعاده عن المشاركة في المباريات طوال الموسم الحالي، وكانت مباراة الفريق البورسعيدي الأولي له تحت قيادة المدرب السويسري.

وانضم صالح جمعة للنادي الأهلي عام 2015 قادما من انبي، وخاض مع الفريق الأحمر 75 مباراة في مختلف البطولات (51 بالدوري – 7 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر – 14 بالبطولات الأفريقية – 2 بالبطولة العربية)، وسجل 13 هدفًا وصنع 13 هدفا أخري.

يذكر أن النادي الأهلي يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، بفارق 17 نقطة كاملة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.