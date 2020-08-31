نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: طنطا يقدم مستويات مميزة تصاعدية والتوفيق فقط غاب عنا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أبدى حمد صلاح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، سعادته بما يقدمه فريقه من أداء خلال الفترة الأخيرة.
وعبر عن رضائه عن اداء فريقه منذ مباراة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز.
وأكد صلاح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أن فريقه يقدم مستويات مميزة متصاعدة، ولكن لم يحالفهم التوفيق في النتجية.
وشدد على أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهودهم في المباريات، موضحا أنه يثق أن التوفيق سيكون حليفهم في الفترة المقبلة.
وأتم، " أطالب لاعبي فريقي دائما بعدم اليأس والاستسلام، وسنقاتل حتى نهاية المشوار".
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