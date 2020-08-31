نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثيو بوكير : محمود الجوهري طلب مني العمل كمدرب مساعد لمنتخب مصر في كأس العالم 90 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الألماني، ثيو بوكير، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري سابقًا، إن يتابع كافة الدوريات العربية والأوروبية بحكم عملي كمديرًا فنيًا من أجل الأضطلاع على كافة المستجدات في كرة القدم حول العالم.

واكد ثيو بوكير في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "علاقتي بمحمود الجوهري لم تكن صداقة ولكن كان أكثر من أخ لي للعمل معه في السعودية".

وتابع: "بعدها قام الجوهري بطلب مني اصطحابه معه في جهاز الفراعنة في كأس العالم 90".