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وتابع ميدو: "سيكون معي ان شاء الله الكابتن نادر السيد احد اعضاء نادي المئه مع منتخبنا الوطني والاحتفال ب ١٠٠ سنه منتخب مصر ومعي الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين السابق للاهلي للحديث عن ابناء اللاعبين وهل يحق للنجوم القدامى الضغط من اجل ان يلعب ابنائهم في النادي؟ #أوضة_اللبس".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عن برنامجه أوضة اللبس.. ميدو لـ متابعيه: سأكشف لكم كيفية إطلاق حملات إلكترونية ضد أشخاص بأعينهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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