هاشتاج # عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا يتصدر تويتر ..ومغردون:لن ننساك حتى الموت

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج # عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا ، وذلك إستعادة لذكريات اللاعبمحمد عبد الوهاب لاعب الأهلى السابق الذى وافته المنيه منذ فترة.

وجائت تغريدات متابعيه كالتالى: -لن ننساك حتى الموت # عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا -لن ننساك أبدًا يا أسطورة # عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا -انت حقا ابن الاهلي # عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا -ستظل في قلوبنا لا ننساك أبدًا وروحك وولائك لنادي الأهلي نحن دائما هنا لإحياء ذاكرتك أنت أسطورتنا الخالدة # عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا. Advertisements -هتفضل دايما في قلوبنا وعمرنا ماهننساك #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا -الله يرحمك يا عبد الوهاب ويحسن إليك ، عمرنا ما هننساك وهتفضل في قلوبنا #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا -لن ننساك يا عبد الوهاب رحمة الله عليك.#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا -الله يرحمه كان بيموت في الأهلي لحد ممات فيه جسد معني الانتماء للكيان لما قال : مقدرش اخلف وعدي مع النادي الاهلي في الجنة ان شاء الله #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا

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