14 عاما على الرحيل.. حكاية محمد عبدالوهاب الأسطورة الحية فى قلوب الأهلاوية

تحل اليوم الذكري الـ 14 لوفاة محمد عبدالوهاب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والذى توفي خلال خوضه التدريب الصباحي مع الفريق الأحمر .

وجاء خبر وفاة محمد عبدالوهاب صباح يوم 31 أغسطس من عام 2006 ، ليمثل صدمة عنيفة لدى عشاق القلعة الحمراء فى كل مكان بسبب حالة الحب الكبيرة التى كان يتمتع بها اللاعب من قبل الجميع نتيجة أخلاقه العالية.

وحجز محمد عبدالوهاب مكانة خاصة فى قلوب الجماهير الأهلاوية نتيجة مواقفه الرائعة تجاه النادى قبل وفاته والتى يأتى على رأسها تمسكه باللعب للأهلى وتفضيله عن الاحتراف بجانب عدم إثارته لأى مشاكل تذكر خلال فترة تواجده داخل جدران القلعة الحمراء .

يعد محمد عبد الوهاب من أبناء محافظة الفيوم وولد فى الأول من أكتوبر 1983، وانضم لناشئى الألومنيوم بنجع حمادى، وانضم لصفوف منتخب الشباب بقيادة حسن شحاته، وشارك فى كأس العالم للشباب فى الإمارات 2003.

ثم انتقل إلى الظفرة الإماراتى، فأعاره إلى إنبى موسم 2003/2004، وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة الإيطالى ماركو تارديللي.

انطلق مشوار محمد عبدالبوهاب معى الأهلى موسم 2004/2005 واستمر موسمين على سبيل الاعارة، حيث نجح مسئولو المارد الأحمر فى استعارته لمدة موسمين من الظفرة،ودخل الأهلى فى مفاوضات رسمية ونجح فى الاحتفاظ به بشكل نهائى قبل أن يفارق اللاعب الحياة فى اغسطس من عام 2006 وترك حالة كبيرة من الحزن فى قلوب عشاق القلعة الحمراء .