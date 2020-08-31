ابعد عن المطبلاتية.. 7 رسائل مثيرة للجدل من ميدو لـ مرتضى منصور

وجه أحمد حسام ميدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق، عددا من الرسائل المثيرة للجدل للمستشار مرتضى منصور رئيس النادى بعد الأحداث الخاصة بالفريق فى الفترة الأخيرة.

وقال أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " فى رسالة إلى مرتضى منصور إن الزمالك لم يستكمل الدوري من أجل الفوز على الأهلي فقط، مشيرا إلى أن هذا كلام لا يليق بنادٍ بحجم الزمالك.



وأضاف ميدو: "الحديث على أن الزمالك استكمل الدوري من أجل الفوز على الأهلي فقط عبث، وكلام لا يليق بنادي الزمالك ولا بلاعبيه ولا بجماهيره".

وتابع: "أتمنى من المطبلاتية المنتفعين عدم ترديده، الزمالك خسر الدوري ولكن لابد أن يشارك في بطولة أفريقيا أبطال الدوري الموسم المقبل.. وإن شاء الله نفوز بالبطولة العام الجاري".

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وقال:"أُذكر المستشار مرتضى منصور بأن من أقحمه في مشكلات كبيرة في 2005 هما المطبلاتيه اللي كانوا حواليك.. اللي كانوا بيحاولوا يستفيدوا منك وكانوا بيصدرولك المشاكل مستغلين طبيعة شخصيتك .. إنت عملت حاجات كويسة كتير ماتخليش الناس اللي بتستفيد من نادي الزمالك وتمص دمه تحاول توقعك مرة أخرى".

وأضاف: "وجودك على رأس إدارة نادي الزمالك مهم جدا في التوقيت الحالي وحتى في المستقبل القريب، وجودك صداع في رأس الناس اللي بتحاول تهد نادي الزمالك منذ سنوات".

وواصل: "لازم تحافظ على مكانك بإبعاد أصحاب المصالح من حولك.. من يعطوك النصيحة الخطأ.. ومن يقولون نعم وآمين فقط من أجل مصالحهم الشخصية".