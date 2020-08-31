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الكشف عن حقيقة تأجيل دوري أبطال إفريقيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة تأجيل دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عبدالمنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، احتمالية تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب الضغوط المغربية.

وقال شطة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الكاف دائمًا يستجيب للضغوط المغربية بشأن تأجيل مباراتي نصف نهائي البطولة الأفريقية، والوداد تم تأجيل 4 مباريات له فى الدوري المغربي".

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وأضاف: "أتمني استكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا، حتي إذا كان الوداد يملك 14 حالة فى فريقه فهو لديه قائمة تتكون من 30 لاعبًا".

ويذكر أن الأهلي سيواجه الوداد البيضاوي المغربي بينما الزمالك يواجه الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سبتمبر القادم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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