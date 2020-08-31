عاجل- الأشعة تُثبت إصابة نجم الأهلي بمزق في العضلة الأمامية

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أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الأشعة التي أجرها عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الأولى.
وكان السولية قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي أول أمس أمام المصري البورسعيدي والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.
وأظهرت الأشعة إصابة السولية بتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الأولى حيث من المنتظر غيابه عن الفريق لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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