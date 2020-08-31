مانشستر يونايتد يُنهي الإتفاق مع هدف برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسئولي مانشستر يونايتد الإنجليزي الإتفاق مع دوني فان دي بيك لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي من أجل الانضمام إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقاً لصحيفة " تليغراف " فإن الشياطين الحمر قد أنهوا الإتفاق مع اللاعب الهولندي على الإنتقال إلى أولد ترافورد لمدة خمس سنوات مقبلة.
وأشارت الصحيفة أن صفقة إنتقال هدف برشلونة الإسباني السابق إلى مانشستر يونايتد سوف تكلف النادي الإنجليزي 45 مليون شاملة المكافئات.
وكان دوني فان دي بيك قد حظي بأهتمام مواطنه رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة من أجل تدعيم خط وسط الفريق بعد إقتراب رحيل الثنائي أرتولو فيدال وإيفان راكيتيتش.
يذكر أن اللاعب الهولندي كان قريبا جدا من الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، الا أن الصفقة قد تعطلت بسبب رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي في التعاقد مع مواطنه بول بوغبا.
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