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فيدال يفتح النار على إدارة برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيدال يفتح النار على إدارة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح التشيلي آرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني النار على إدارة فريقه لرغبتها في التخلص من بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الصفقات التبادلية.

 

وقال آرتورو فيدال في تصريحات صحفية لـ"ديفنسا سنترال": "هذا الأمر معقد فلم أتفهم مطلقا وضع أسماء اللاعبين بجانب كلمة تبادل.. فهذا الأمر قبيح للغاية".

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وأضاف: "إذا كان هناك لاعب يرغب في الرحيل أو يريد النادي بيعه فعليك أن تبحث له عن فريق ينضم إليه، لكن مبادلة لاعب بآخر هذا يعد جنونًا لأن الجميع يستحقون الاحترام".

 

وأشار إلى أن ليونيل ميسي الأفضل في العالم لكنه بحاجة إلى المساعدة، وإلى لاعبين يقدمون الإضافة للفريق ويأتون بنتائج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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