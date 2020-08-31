نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي في مانشستر سيتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن خطوة استباقية من أجل ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية ليؤكد إتمام الصفقة.
ونقلت صحيفة سبورت عن الصحفي البرازيلي مارسيلو بيشلر أن مانشستر سيتي اتفق مع شركة إنتاج لتجميع صور وثائقية عن ميسي لإعداد مقطع الفيديو الخاص بتقديمه رسميًا عند إتمام الصفقة وهو ما يشير إلى قرب انتهائها.
وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يعلم بالصراع بين ميسي وإدارة برشلونة لكنه يريد تجهيز خطوات استباقية حتى لا يضطر لإعداد كل شيء في غضون ساعات قليلة.
ويترقب مسؤولو مان سيتي مفاوضات مسؤولي برشلونة وميسي بشأن الرحيل بطريقة ودية في الميركاتو الصيفي.
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