نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يحسم مصيره من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الاجتماع مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، من أجل حسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرفض عواد الرحيل عن الزمالك خلال الفترة المقبلة، على الرغم من خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره إنبي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، ويترقب مباراة هامة في الجولة المقبلة أمام بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس العدد من النقاط.