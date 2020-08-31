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رحيل ميسي يتسبب في خسارة برشلونة لصفقة السفاح

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل ميسي يتسبب في خسارة برشلونة لصفقة السفاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إقترب نادي برشلونة من خسارة أهم صفقات الميركاتو الجاري، مع تزامن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الكامب نو الموسم المقبل.

وكان نادي برشلونة يأمل في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الموسم المقبل، لكن الصفقة توقفت بشكل مُفاجئ.

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وكان المهاجم الأرجنتيني قد ابدي موافقة على الانتقال إلى الكامب نو من أجل اللعب مع مواطنه ومثله الأعلي ليونيل ميسي الذي تمرد على الإدارة مؤخراً للرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت صحيفة " توتو سبورت " أن لاوتارو مارتينيز يقترب بشدة من تجديد تعاقده مع إنتر ميلان لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز يمتلك شرط جزائي مع إنتر ميلان يقدر بـ 111 مليون يورو، ولاقي أهتمام ايضا من مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل تعويض رحيل مواطنه سيرجيو أغويرو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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