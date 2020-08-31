نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يهنئ الهلال بتتويجه بلقب الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الشيخ سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم تهانيه لنادي الهلال السعودي الذي توج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وبعث سلمان رسالة خطية لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر المسحل قال فيها "يسعدنا أن نتوجه إلى سعادتكم بخالص التحية والتقدير، كما يسرنا من خلالكم أن نعرب عن أصدق التهاني إلى أسرة نادي الهلال بمناسبة فوز فريقه الكروي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الرياضي 2019 / 2020 ".

وأضاف :"جاء هذا الإنجاز ليترجم على أرض الواقع الجهود المخلصة لنادي الهلال (إدارةً وأجهزة فنية ولاعبين) على امتداد الموسم الكروي السعودي، كما جسّد هذا الإنجاز روح الإخلاص والتفاني التي ميزت أداء الفريق وصولاً إلى الحصول على اللقب الكبير."

وأردف :"أرجو من سعادتكم نقل فائق التهاني إلى أسرة نادي الهلال على هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة النادي المتميزة على الساحة الكروية السعودية والقارية؛ متمنين لكم دوام التوفيق والسداد في خدمة منظومة اللعبة في السعودية ".