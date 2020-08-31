محلل كروي يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول في المستقبل القريب

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أحمد جودة - القاهرة - توقع توني كاسكارينو نجم تشيلسي السابق والمحلل الحالي أن محمد صلاح سيغادر نادي ليفربول بشكل مثير وغير متوقع في المستقبل القريب.
ولم يقدم صلاح أداء مميز يوم السبت الماضي في هزيمة ليفربول بمباراة كأس الدرع الخيرية أمام أرسنال، مما دفع كاسكارينو للتشكيك في مستقبل الفرعون على ملعب أنفيلد.
وخلال تصريحات لشبكة توك سبورت قال كاسكارينو: "اللاعب الوحيد الذي قد يغادر ليفربول عاجلاً وليس آجلاً، أعتقد أنه قد يكون محمد صلاح، أنا لا أرى أنه في نفس حالة الحدة والحماس التي كان عليها من قبل، آمل أن أكون مخطئا".
وأضاف: "لم يكن في أفضل حالاته ضد آرسنال، أعتقد أنه عانى حقًا لدخول أجواء المباراة".
جديربالذكر أن يتبقى لفي عقد محمد صلاح مع ليفربول ثلاث سنوات بعد توقيعه عقد جديد طويل الأجل في 2018، ولكن بعد تتويجه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، اعترف الدولي المصري بأنه غير متأكد من مستقبله مع الفريق الأحمر.
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