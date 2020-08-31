ديانج يؤكد انتظامه في تدريبات الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أنه سينضم لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة، في إطار الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشدد على أنه سافر إلى مالي بعلم الجهاز الفني وموافقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، مستغلا عدم مشاركته في مباراة الأهلي والمصري، التي أقيمت أمس السبت، بسبب الإيقاف، فضلا عن طول الفترة الحالية بين لقاء المصري وحتى مباراة الأهلي ووادي دجلة التي تقام يوم الجمعة القادم في الدوري.

وأضاف أن إيقافه عن مواجهة المصري في الأسبوع الـ23 عقب حصولة على بطاقتين صفراوين في مباراة الجونة مكنه من التنسيق مع الجهاز الفني والإداري للسماح له بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر.

واختتم ديانج حديثه بالتأكيد على عودته في الوقت المحدد سلفا مع مدير الكرة، للمشاركة في تدريبات الفريق التحضيرية قبل مباراة وادي دجلة في الدوري.