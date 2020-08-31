جاءت أهداف سموحة عن طريق الثلاثي شريف رضا وديريك وصلاح محسن ، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 31 نقطة محتلا بها المركز السادس ، بينما تجمد رصيد طنطا عند 16 نقطة متذيلا بها جدول ترتيب الدوري الممتاز .
واستقر مجلس إدارة طنطا على عقد اجتماع طارىء من أجل بحث موقف استمرار محمد صلاح أو من عدمه وتشير كل المؤشرات أن المدير الفنى سيتم إقالته خاصة بعد مسلسل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الأونة الأخيرة واحتلاله المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري .
وكان محمد صلاح تولى تدريب طنطا خلفا لـ أيمن المزين ولكن فشل صلاح فى تصحيح مسار الفريق الطنطاوى وتلقي مجموعة من النتائج السيئة وبات قريبا للغاية من الرحيل .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد صلاح فى مهب الريح.. اجتماع طارئ في طنطا لحسم مصيره بعد ثلاثية سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.