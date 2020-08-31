لمدة 5 مواسم.. هداف الدوريات الأوروبية تشيرو إيموبيلي يجدد تعاقده مع لاتسيو

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، عن تجديد عقد مهاجمه وهدافه تشيرو إيموبيلي، لمدة 5 سنوات ليستمر بقميص نسور العاصمة روما حتى صيف عام 2025.

ونجح إيموبيلي، في تقديم مستوي مميز في الموسم الماضي بعدما حقق لقب هداف الدوريات الأوروبية والدوري الإيطالي بتسجيله 36 هدف.

ونشر الحساب الرسمي لنادي لاتسيو على موقع تويتر، صورة لهداف الفريق وأعلن من خلالها تجديد عقده لمدة 5 سنوات قادمة.