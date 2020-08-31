شاهد عيان .. ناصر عباس يروى قصة هدف الراحل محمد عبدالوهاب فى نهائى مونديال ألمانيا العسكرى

كنت عام ٢٠٠٥ حكما انذاك ضمن بعثة منتخب مصر الذى شارك فى كأس العالم العسكرية التى اقيمت فى ألمانيا وحصد منتخب مصر على اللقب.
أضاف.. كنت شاهد عيان كيف استطاع الراحل محمد عبدالوهاب ان يرسم الفرحة والبهجة فى نفوس المصريين عندما سجل هدف مباراه نهائى مونديال العالم العسكرية فى ألمانيا وتتويج مصر باللقب وذلك فى مرمى منتخب الجزائر بالمباراة النهاءية..
استطرد.. هدف محمد عبدالوهاب الوحيد فى نهاءى مونديال العالم العسكرى جاء من كرة ثابتة وكنا جميعا ننتظر بلهفة التتويج بلقب كأس العالم العسكرية رغم مشاركة منتخبات عالمية كبيرة مثل ايطاليا والبرازيل والمانيا والجزائر وبفضل الحب والمودة والروح التى سادت بين صفوف اللاعبين تمكن الفراعنة من صنع مجد تاريخي
يذكر ان يوم 31 أغسطس عام 2006 رحل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد عبدالوهاب على البساط الأخضر وهو يؤدي التدريبات الصباحية مع فريق الأهلى بملعب مختار التتش وتحل اليوم الذكرى الرابعة عشر على رحيله وحرص النادي الأهلي على إحياء ذكرى وفاته
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