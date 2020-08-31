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نيمار يعلنها: أنا باق مع باريس سان جيرمان

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أعلن البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بقاءه مع "بي إس جي" في الموسم جديد، بعد الصدمة التي تعرض لها مؤخرًا، بسبب خسارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-0، في النهائي.

وقال نيمار في تصريحات لمجلة النادي الباريسي: "أنا باق مع بي إس جي في الموسم الجديد".

وتابع: "لدي طموح في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مجددًا، ولكن هذه المرة للفوز باللقب".

وأتم: "أسعى دائما لبذل أقصى جهدي، لتخليد اسمي في كتب التاريخ بفريقي".

ورغم أن نيمار توج بالألقاب المحلية الأربعة مع باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي، إلا أنه تأثر كثيرًا بضياع اللقب الأورروبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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