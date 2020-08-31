نيمار يعلنها: أنا باق مع باريس سان جيرمان

وقال نيمار في تصريحات لمجلة النادي الباريسي: "أنا باق مع بي إس جي في الموسم الجديد".
وتابع: "لدي طموح في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مجددًا، ولكن هذه المرة للفوز باللقب".
وأتم: "أسعى دائما لبذل أقصى جهدي، لتخليد اسمي في كتب التاريخ بفريقي".
ورغم أن نيمار توج بالألقاب المحلية الأربعة مع باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي، إلا أنه تأثر كثيرًا بضياع اللقب الأورروبي.
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