نيمار يعلنها: أنا باق مع باريس سان جيرمان

أعلن البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بقاءه مع "بي إس جي" في الموسم جديد،

بعد الصدمة التي تعرض لها مؤخرًا، بسبب خسارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-0، في النهائي.

وقال نيمار في تصريحات لمجلة النادي الباريسي: "أنا باق مع بي إس جي في الموسم الجديد".

وتابع: "لدي طموح في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مجددًا، ولكن هذه المرة للفوز باللقب".



وأتم: "أسعى دائما لبذل أقصى جهدي، لتخليد اسمي في كتب التاريخ بفريقي".

ورغم أن نيمار توج بالألقاب المحلية الأربعة مع باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي، إلا أنه تأثر كثيرًا بضياع اللقب الأورروبي.