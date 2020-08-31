نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتهامات وتجاوزات بين مدرب طنطا وثلاثي الفريق في المقال التالي
واعترض الثلاثي محمود مسعود وسليمان عبدربه وحسام غالي، ادعاءات المدير الفني بعد الاتهامات التي وجهها لهم، بالتمارض وإدعاء الاصابة قبل مباراة سموحة التي انتهت بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.
وطلب الثلاثي تدخل الدكتور مجدي وكوك طبيب الفريق، من أجل الحصول على شهادة خاصة منه، وإثبات اصابتهم خاصة وأن الثلاثي يعاني من إصابات مختلفة أثبتتها الأشعة التي أجراها الجهاز الطبي للثلاثي عقب مباراة الاسماعيلي، بالدوري العام.
وطلب الثلاثي عقد جلسة مواجهة مع المدير الفني أمام المحاسب فايز عريبي رئيس النادي وذلك لعرض كل ما يحدث في الفريق خلال الفترة الماضية في الوقت الذي يرفض فيه محمد صلاح مايقوله الثلاثي مؤكدًا ان الثلاثي تمارض قبل مباراة سموحة.
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