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اتهامات وتجاوزات بين مدرب طنطا وثلاثي الفريق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتهامات وتجاوزات بين مدرب طنطا وثلاثي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، في تجاوزات وأزمات عنيفة مع عدد من نجوم الفريق، خلال الساعات الماضية.

واعترض الثلاثي محمود مسعود وسليمان عبدربه وحسام غالي، ادعاءات المدير الفني بعد الاتهامات التي وجهها لهم، بالتمارض وإدعاء الاصابة قبل مباراة سموحة التي انتهت بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

وطلب الثلاثي تدخل الدكتور مجدي وكوك طبيب الفريق، من أجل الحصول على شهادة خاصة منه، وإثبات اصابتهم خاصة وأن الثلاثي يعاني من إصابات مختلفة أثبتتها الأشعة التي أجراها الجهاز الطبي للثلاثي عقب مباراة الاسماعيلي، بالدوري العام.

وطلب الثلاثي عقد جلسة مواجهة مع المدير الفني أمام المحاسب فايز عريبي رئيس النادي وذلك لعرض كل ما يحدث في الفريق خلال الفترة الماضية في الوقت الذي يرفض فيه محمد صلاح مايقوله الثلاثي مؤكدًا ان الثلاثي تمارض قبل مباراة سموحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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