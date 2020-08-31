الارشيف / الرياضة

برشلونة يستخدم ورقة أومتيتي للتعاقد مع المهاجم الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستخدم ورقة أومتيتي للتعاقد مع المهاجم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال نادي برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد من أجل خلافة لويس سواريز الذي اقترب من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان رونالد كومان قد طلب رحيل أربع لاعبين وهم " صامويل أومتيتي، لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال" عن الفريق الموسم المقبل.

وسعي نادي برشلونة إلى استغلال ورقة المدافع صامويل أومتيتي من أجل التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

حيث يسعي العملاق الكتالوني إلى عقد صفقة تبادلية رفقة ليون الفرنسي في الحصول على خدمات ممفيس ديباي مقابل التخلي عن صامويل أومتيتي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ديباي لدية رغبة قوية في الرحيل عن ليون، لكن لن يسمح النادي الفرنسي بمغادرة اللاعب بمبلغ اقل من 55 مليون يورو.

يذكر أن نادي برشلونة قد حاول التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الا أن النادي الإيطالي قد رفض التخلي عن اللاعب سوي بقيمة الشرط الجزائي والمقدر بـ 111 مليون يورو.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برشلونة يستخدم ورقة أومتيتي للتعاقد مع المهاجم الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا