أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ، الإنتهاء من 5 مشروعات منتهية بقطاع الشباب والرياضة خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2020 بمركز سوهاج بتكلفة أكثر من 5 ملايين جنيه.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "الشباب والرياضة": الانتهاء من 5 مشروعات بسوهاج بتكلفة 5 ملايين جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.