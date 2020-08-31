شوبير: السولية خارج حسابات الأهلى لمدة أسبوعين

أكد الإعلامي أحمد شوبير غياب عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى عن المشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة . وكتب احمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : " عمرو السولية يغيب أسبوعين بسبب الإصابة بشد فى العضلة الأمامية " . وكان السولية تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الأهلى فى المباراة الماضية أمام المصري وغادر أرض الملعب على الفور. ويعد غياب عمرو السولية مؤثرا سلبا على الأهلى فى ظل اعتماد الجهاز الفنى للأحمر بقيادة فايلر عليه بشكل مستمر فى قيادة تشكيل الفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها .

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