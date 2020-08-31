مرتديا تيشيرت الزمالك.. عبد الله جمعة يوجه رسالة لمتابعيه حول الصمت

وظهر عبد الله جمعة في الصورة خلال إحدى المباريات مرتديًا تيشرت نادى الزمالك. ووجه عبد الله جمعة رسالة لمتابعيه قائلًا:" "الصمت هو محاولتنا الاخيرة لإخبارهم بكل شئ لم يفهموه حين تكلمنا ". اقرأ أيضًا: ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود فى مواجهة قوية عندما يستضيف مصر للمقاصة اليوم بملعب المكس فى إطار لقاءات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 . ويسعى حرس الحدود إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل الاستمرار فى النتائج الجيدة التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه محمد حليم ، وفى المقابل يبحث المقاصة عن استعادة الثقة من جديد تحت قيادة مدربه إيهاب جلال بعد الخسارة الأخيرة أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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