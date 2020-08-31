تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. الشباب والرياضة تطلق حملة تصدوا معنا لمواجهة الشائعات والأكاذيب

في إطار الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية ونشر المزيد من الوعي بالقضايا التي تحدث عنها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات يشارك فيها الشباب المصري بكافة فئاته المختلفة تحت شعار "تصدوا معنا".

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