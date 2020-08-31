خاص| 90 دقيقة تفصل رحيل طارق العشري عن تدريب المصري

أصبح طارق العشري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة .

وعلم " دوت الخليج " أن إدارة المصري استقرت على رحيل طارق العشري بشكل نهائى حال الخسارة أو التعادل أمام المقاولون فى المباراة المقرر إقامتها بينهما الخميس المقبل .

ومن المقرر أن يلتقى المصري مع المقاولون العرب مساء الخميس المقبل بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 23 من منافسات بطولة الدوري الممتاز .

ويري مسئولو المصري أن طارق العشري حصل على فرصته كاملة وفى حال عدم تحقيق الفوز على المقاولون سيتم رحيله بشكل رسمي عن تدريب المصري والإتيان بمدير فنى جديد يقود الفريق فى المباريات المتبقية من منافسات الدوري الممتاز .