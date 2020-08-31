خط أحمر .. المقاصة يحسم موقفه من رحيل إيهاب جلال لتدريب المصري

وأكد مصدر مطلع أن رحيل إيهاب جلال عن المقاصة فى الوقت الحالى " مستحيل " وغير مسموح به على الإطلاق مشيرا إلى ان المقاصة متمسك ببقاء جلال معه حتى نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى .
وأضاف : " نسعى فى الوقت الحالى لتمديد التعاقد مع إيهاب جلال والاستمرار معنا خلال السنوات المقبلة ، فكيف يرحل إلى تدريب المصري " .
وأكمل : " لا نعلم .. أين جاء الحديث عن رحيل إيهاب جلال لتدريب المصري .. الموضوع مقفول تمام وغير مسموح به على الإطلاق فى الوقت الحالى " .
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