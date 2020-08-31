نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتصريح صادم.. فيدال يرد على أنباء رحيله عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد النجم التشيلي آرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني على أنباء رحيله عن برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري بناء على رغبة المدير الفني رونالد كومان.

وكان كومان قد اتصل بالنجم التشيلي واخبره أنه خارج مشروعة الجديد الموسم المقبل، وطالبه في البحث عن نادٍ جديد خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته يرغب نادي إنتر ميلان بقيادة المدرب أنطوني كونتي في التعاقد مع النجم التشيلي الموسم المقبل من أجل تدعيم خط وسط الفريق، في ظل مشروع النادي لحصد لقب الكالتشيو من انياب السيدة العجوز.

Advertisements

وفي تصريحات صحيفة رد النجم التشيلي على أنباء رحيله عن برشلونة قائلاً : أنا تحت تصرف ما يقرره النادي، تحدثت مع كومان وسنعود للعمل غداً وسنرى ما سيحدث ".

واضاف " لا أفهم عندما تضع لاعب وتقول هذا للبيع، إذا كنت تريد بيعه جد فريقاً له ولكن لا تقل إنه للبيع! الجميع يستحق الاحترام!".

يذكر أن فيدال قد ظهر منكسر في ملعب النور بعد الهدف الخامس للعملاق البافاري في مرمي برشلونة، خلال الهزيمه الكارثية بثمانية أهداف مقابل هدفين، في بطولة دوري أبطال أوروبا.