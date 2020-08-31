نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يفاجئ إدارة الأهلي بطلب جديد قبل موقعة الوداد في المقال التالي
وكان فايلر تقدم برغبة التعاقد مع طبيب نفسي، من أجل تأهيل اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية المعنوية فى ظل تفسير المدرب تراجع الأداء خلال الفترة الحالية بسوء الحالة النفسية لبعض اللاعبين بسبب ضغوطات الجماهير.
وأكد المدير الفني في وقت سابق، أن سبب تراجع مستوى جونيور أجايي، هو تأثره بغيابه عن أسرته وعدم استطاعته السفر بسبب ضغط المباريات.
وأوضح المدير الفني لإدارة النادي، أن هذا الأمر متبع في الدول الأوروبية والدوريات الكبرى، تكون مسؤوليته عقد جلسات متكررة ومستمرة مع اللاعبين من أجل تأهيلهم، وتقديم تقرير شامل بصفة منتظمة للمدير الفني للفريق لوقوف المدرب على اللاعب الجاهز من الناحية النفسية للمشاركة في المباريات من عدمه.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فايلر يفاجئ إدارة الأهلي بطلب جديد قبل موقعة الوداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.