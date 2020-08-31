لإلغاء الغرامة..كهربا يجهز مذكرة للتظلم على عقوبة الفيفا

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن محامي كهربا يجهز مذكرة تحتوي على كل الدفوع للرد على حكم فيفا بتغريم اللاعب مليوني دولار والإيقاف لمدة ستة أشهر حال عدم سداد الغرامة المالية ، فيما يهدف كهربا من هذا الطعن إلى إلغاء الغرامة أو تخفيضها.
وأوضح المصدر أن إدارة النادي الأهلي ستدعم كهربا في هذا الملف للوصول إلى أفضل صيغة للتظلم وبالتالي الوقوف بجانب لاعب الفريق.
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