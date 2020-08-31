عمر خيرت يحيي حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد فى مصر

عقد الكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة اليوم مع الموسيقار عمر خيرت للاتفاق على تفاصيل إحياء قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها 5 سبتمبر المقبل بالاهرامات . واستقر مسئولو اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم على اختيار عمر خيرت لإحياء قرعة المونديال والتى من المقرر أن تشهد حضور مجموعة كبيرة من الشخصيات المهمة . تعقد اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها بمصر يناير 2021 ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة وجميع المعنيين من اللجان الفنية المنظمة للبطولة.

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